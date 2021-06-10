اليوم.. إعلان تفاصيل وثيقة الأمم المتحدة حول «مجاعة تيجراي»

أفادت وكالة «رويترز» بأن من المقرر الإعلان عن تفاصيل وثيقة الأمم المتحدة المسربة أو غير المنشورة حول نحو 350 ألف شخص يعيشون وضع المجاعة في منطقة تيجراي في إثيوبيا، اليوم الخميس.

وجاء في الوثيقة أن تحليلاً أجرته وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثة خلص إلى أن الملايين في تيجراي يحتاجون إلى غذاء عاجل ودعم زراعي ومعيشي للحيلولة دون الانزلاق أكثر نحو المجاعة.

بدوره، قال ميتوكو كاسا، رئيس اللجنة الوطنية الإثيوبية للوقاية من الكوارث والتأهب لها، الخميس، إن إعلان المجاعة سيكون غير صحيح، متهماً الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة قوافل المساعدات.

وأكد في مؤتمر صحفي: «ليس لدينا أي نقص في الغذاء».

وقال إنَّ أكثر من 90% من الأشخاص تلقوا المساعدة من قبل خمسة مشغلين، مشيراً الى أن «القوات المتبقية من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تهاجم الأفراد وتهاجم الشاحنات بالطعام».