الصين ترد على إمكانية التوصل لمنشأ فيروس كورونا

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، في إيجاز صحفي في بكين، اليوم الخميس، أن الأمر يمكن أن يستغرق عقودًا أو أكثر للتوصل إلى منشأ فيروس "كوفيد- 19".

وأضاف أن نظرية تسربه من معمل بووهان ليست سوى إشاعة، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن كريستيان دروستن عالم الفيروسات الألماني الشهير في معهد شاريته لعلم الفيروسات ومقره برلين، قوله ردًا على سؤال حول أصول مرض فيروس كورونا الجديد، والنظرية القائلة إنه تسرب عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات، إن "فكرة وقوع حادث بحثي مستبعدة للغاية بالنسبة لي، لأنها ستكون بالغة التعقيد".

وأشار دروستن، الذي أجرى أبحاثًا عن فيروسات كورونا لسنوات ولعب أيضًا دورًا حاسمًا في اكتشاف فيروس كورونا المرتبط بالسارس في عام 2003، إلى أن الأصل الأكثر احتمالًا هو تربية الحيوانات آكلة اللحوم وصناعة الفراء.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.