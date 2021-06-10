القبض على إرهابيين اثنين فى محافظة ديالى العراقية

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة ديالي.



وذكرت المديرية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس- أن عناصر الاستخبارات والأمن في ديالي تمكنت من اعتقال عنصرين إرهابيين في منطقة العالي بقضاء المقدادية مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب.



وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم، عن أنها تمكنت من قتل إرهابي وتدمير ثلاث مضافات (أكواخ) تابعة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.



وقال إعلام الحشد الشعبي اليوم، إن "قوات الحشد والجيش أنهت عملية أمنية استمرت ليومين في زور نهر الوند بأطراف قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى".

وأشار البيان إلى العملية أنجزت اليوم بتدمير 3 مضافات وقتل عنصر بالتنظيم وإصابة آخرين، فضلًا عن هروب بقية الإرهابيين إلى خارج قاطع المسئولية.

وشرعت قيادة قاطع عمليات ديالى 23 و28 و110 وقوة من الجيش العراقي، يوم أمس الأحد، بعملية أمنية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق زور الوند، حيث أسفرت عن تحقيق نتائجها الكاملة.

وخلال الساعات الماضية، ذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أنه تم تدمير 5 كهوف و4 مضافات لداعش، المضافات هي أحدث الطرق التي بات التنظيم يستخدمها لأغراض التخفي وتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين في العراق في ضوء نتائج عملية (الأرض السوداء) التي نفذت أمس بإقليم كردستان ضد تنظيم داعش الإرهابي.