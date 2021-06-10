كوريا الجنوبية تعتزم تقديم 300 ألف دولار مساعدات للكونغو الديمقراطية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تعتزم تقديم 300 ألف دولار كمساعدات إنسانية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمساعدة سكانها الذين اضطروا للنزوح بسبب انفجار بركانى، الشهر الماضى.



وأضافت الوزارة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الحكومة الكورية الجنوبية تأمل في أن يكون هذا الدعم مفيدًا للشعب في البلد الذى يعاني من كارثة طبيعية غير متوقعة.



يذكر أن بركان نيراجونجو وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، أدى إلى مقتل حوالي 30 شخصًا وتشريد أكثر من 230 ألف شخص.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت 611 إصابة بفيروس كورونا المستجد كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 146 ألفًا و303 حالات، حسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1979.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.