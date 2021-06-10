مخاوف من ارتفاع إصابات «كورونا» في طوكيو بسبب دورة الألعاب الأوليمبية

من الممكن أن ترتفع في طوكيو أعداد الأشخاص المصابين بمرض "كوفيد- 19" من ذوي الحالات الخطيرة، خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستبلغ الأعداد ذروتها مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، وذلك حتى بدون تدفق الآلاف من المشاركين إلى العاصمة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن تحليلًا جديدًا يُظهر أن أعداد الأشخاص المصابين بمرض "كوفيد- 19" من ذوي الحالات الخطيرة، قد ترتفع إلى مستوى من الممكن أن يتطلب إعلان حالة طوارئ جديدة في طوكيو بحلول مطلع أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك على الرغم مما تم إحرازه فيما يتعلق بتطعيمات كبار السن، ويتوقع أن يحدث في حال تم رفع القيود المفروضة حاليًا في المناطق الحضرية باليابان، في الموعد المقرر في 20 من يونيو.

وجرى، أمس الأربعاء، تقديم إطار نموذجي للمرض خاصة بهيروشي نيشيورا، الأستاذ في جامعة كيوتو، إلى المسئولين الحكوميين، خلال اجتماع للمجلس الاستشاري المعني بمكافحة فيروس كورونا.

وفي ظل الاستعدادات لإطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في غضون أقل من شهرين، يركز الكثيرون على المخاطر التي يشكلها وصول عشرات الآلاف من الرياضيين الأجانب وغيرهم من أطقم العاملين في النشاط الرياضي إلى اليابان، التي قامت بفرض إغلاق فعلي أمام الزائرين منذ بداية تفشي الوباء.

ويركز الخبراء حاليًا على القضاء على العوامل المحلية التي من الممكن أن تسهم في زيادة أعداد الحالات، وهو ما سوف يتزامن مع الأوليمبياد.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 19.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليابان حتى الآن.

وحسب البيانات المعلنة، اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في اليابان بنحو 798 ألفًا و986 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق اليابان سبعة شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان قبل نحو 16 أسبوعًا، ووفقًا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 768 ألفا و280 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 13 ألفًا و798 حالة.