الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

122 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الفلبين

الفلبين
الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 7 آلاف و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و293 ألفًا و687 إصابة.


كما سجلت وزارة الصحة الفلبينية على مدار أمس، 122 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 23 ألفًا و312 وفاة، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الخميس.


وتعافى خلال الـ24 ساعة الماضية، 4504 أشخاص ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و214 ألفًا و454 شخصًا.


ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الفلبين 56 ألفًا و921، أو ما يمثل 4.4% من إجمالي عدد المصابين.


 تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعي حول الوباء (سلالة "الطافرة المزدوجة")، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

الفلبين كورونا الصحة الفلبينية كوفيد-19

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