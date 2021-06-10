10 وفيات و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

سجلت وزارة الصحة البحرينية 1041 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 482 حالة لعمالة وافدة، و557 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتين قادمتين من الخارج.



وذكرت الصحة البحرينية- في بيان أوردته صحيفة البلاد البحرينية اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1171 حالة، موضحًا أنه تم تسجيل شفاء 2821 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 236 ألفاً و301 حالة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.