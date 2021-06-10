الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السبت.. «القومي للسينما» ينظم عرضا خاصا لأفلام وحدة دعم الشباب

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

 ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي احتفالية خاصة بنادي سينما الشباب،  السبت المقبل، تعرض فيها عددا من أفلام وحدة دعم سينما الشباب التابعه للمركز تحت رعاية وزيرة الثقافة  إيناس عبد الدايم.

 

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية عرض فيلم "البطاطا" للمخرج محمد البدرى، وفيلم "فرحه" للمخرجه جيهان إسماعيل من إنتاج الوحدة.

 

ويحضور  الحفل لفيف من النقاد والسينمائين منهم المخرج علي بدرخان وعادل قطب والدكتور محمد عسر والفنانة مادلين طبر والفنان شريف خير الله والمنتجة نيفين كامل والفنان اشرف سرحان ودكتور علاء عبد العزيز والدكتور محمد شيحة، والدكتورة نبيلة حسن ، والدكتورة عبير فوزى والفنان محمود متولى.

 

و من المقرر أن تقام عقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها الناقد طارق الشناوى لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور .


يذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب قام بتأسيسها السيناريست محمد الباسوسي تحت إشراف الناقد السينمائى احمد عسر وعضوية كلا من الناقد السينمائي أحمد النبوي والدكتوره ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالى للسينما.

 

وتهدف الوحدة  إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستيه التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

 

تقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.

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المركز القومي للسينما القومي للسينما أفلام المركز القومي للسينما سينما السيناريست محمد الباسوسي

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