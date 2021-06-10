المجلس الأوروبي يُشدد على ضرورة مواجهة التصرفات الصينية

شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، على ضرورة مواجهة التصرفات الصينية، في معرض حديثه عن المواضيع التي ستبحثها قمة مجموعة السبع.

كما تطرق إلى مسألة مواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية تطعيم البشرية التي تعتبر أولوية مطلقة للخروج من تلك الأزمة الصحية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالشفافية المطلقة حول أسباب أزمة "كوفيد- 19"، مشددًا على وجوب متابعة التحقيق حول منشأ الفيروس والسماح بوصول المحققين إلى كافة المواقع التي قد تثير الشبهات، أو تشكل أهمية علمية وبحثية.

أما رئيسة المفوضية فتطرقت إلى الناحية الاقتصادية للجائحة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدول الأوروبية تمكنت من تخطي تداعياتها على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

كما أفادت بأن مجموعة السبع ملتزمة بإنهاء الوباء عام 2022، يأتي هذا فيما يتوقع أن تناقش قمة الدول السبع الغنية التي ستنعقد في بريطانيا عددًا من المسائل، على رأسها فيروس كورونا وحملات التطعيم عالميًا، فضلًا عن التحديات التي تواجهها أمام الصين والتغير المناخي.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل إلى بريطانيا مساء أمس الأربعاء، ونزل في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلًا من فالموث، حيث تقيم أغلب الفرق الإعلامية التي تغطي القمة، حشد الدعم الأوروبي من أجل كبح التصرفات الصينية والروسية على السواء.

وكانت وثيقة مسربة كشفت سابقًا، حسب ما أفادت وكالة "بلومبيرج"، بأن القادة ضمن قمة مجموعة السبع سيطالبون منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق جديد وشفاف حول منشأ كورونا.

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول رحلة خارجية له، وقال: "إن هدفه سيكون أن يثبت لروسيا والصين أن التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا قوي".

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قبل مغادرته متوجهًا إلى المملكة المتحدة عندما سئل عن الهدف من الرحلة: “تعزيز التحالف، توضيح لبوتين والصين أن أوروبا والولايات المتحدة يد واحدة”، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأضاف بايدن أيضًا أنه سيضع استراتيجية لقاح فيروس "كورونا" للعالم، وأن الهجمات الإلكترونية ستكون موضوع مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقرر إجراؤها في نهاية الرحلة التي تستغرق أسبوعًا.

وسيلتقي بايدن أولًا على انفراد مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ويحضر قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة قبل السفر إلى بروكسل للمشاركة في قمة الناتو وقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.