محافظ أسيوط: حلول جذرية لاستيعاب أعداد المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن الانتهاء من وضع حلول جذرية لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس التجريبية والخاصة.

وأوضح محافظ أسيوط أن ذلك يأتي من خلال فتح فصول جديدة ببعض المدارس وزيادة الكثافات في الفصول ببعض المدارس وفقًا للوائح المنظمة لذلك لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين ووضع مقترحات عاجلة لإنشاء مدارس تجريبية جديدة لسد العجز واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين.

وذلك بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم بحضور محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد حسام الدين محمد مدير إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية وصابرين عبدالرحيم موجه أول عام رياض الأطفال بالمديرية ومنى يوسف عبدالحكيم كبير معلمين بإدارة التعليم الخاص.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم دراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والتجريبية وامكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة وأسفرت توصيات اللجنة عن زيادة كثافات فصول رياض الأطفال ببعض المدارس التي تشهد اقبالًا كبيرًا وفتح قاعات وفصول جديدة ببعض المدارس الحكومية بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء بعض المدارس التجريبية الجديدة لاستيعاب الطلاب واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة ومخاطبة مديري المدارس الخاصة للتقدم بطلبات لفتح فصول جديدية بها لاستيعاب الأعداد المتقدمة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية موجهًا قيادات مديرية التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ قرارت اللجنة وتقديم أوجه المساندة والدعم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم كما تم استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت 30 مدرسة جديدة جاري العمل بها بعدد 282 فصل وبتكلفة 135 مليون جنيه مشيرًا إلى أن إجمالي المدارس المنفذة والجاري تنفيذها في خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعلمية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 يبلغ 140 مدرسة بإجمالي عدد 2162 فصل دراسي بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود ودور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في توريد عدد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التي تم استلامها ابتدائياً للعام المالي 2020/2021 لافتًا إلى إنه جارى انشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وجارى انشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي بالاضافة إلى الفراغات التكميلية وجارى أعمال التنفيذ للمنشآت على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021 / 2022 لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع