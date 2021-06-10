محافظة القليوبية يشهد إزالة 3 طوابق فى مبنى مخالف بالخانكة

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة ثلاثة أدوار علوية بمبنى مخالف من سبعة أدوار على مساحة 200م2 بمدينة الخانكة، مؤكدا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء العشوائية.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أى مخالف.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات غير القانونية والتعدي على مملتكات الدولة واستراداد الأراضي لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام.

وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي، بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وفى سياق متصل قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانيه لمتابعه أعمال التطوير التي تتم في قصر محمد علي حيث بدأ بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد علي بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما التقى المحافظ بمهندسي الموقع، وطالب بدفع الأعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعًا قوميًا هامًا سيضع القليوبية على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد على أمام الزائرين.

كما تفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق ، مع ترميم سور قصر محمد علي من أمام معهد التعاون الزراعي.

ووجه المحافظ باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطنين.