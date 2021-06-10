القصة الكاملة لتعدي كمسري على مسن داخل أتوبيس نقل عام

كشف مصدر أمني عن تفاصيل واقعة اعتداء كمسري بهيئة النقل العام بالقاهرة، على مسن كان يستقل أتوبيس الهيئة، مشيرًا إلى أن الموظف يدعى "ع. ر" ويعمل في هيئة النقل العام بشمال القاهرة ـ فرع الترعة - موظف درجة ثالثة، مشيرًا إلى أنه عين في الهيئة بتاريخ 1 أبريل 2002.

تفاصيل الواقعة

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لكمسري يقوم بتوبيخ رجل مسن داخل أتوبيس نقل عام، بعدما طالبه الكسمري بإخراج بطاقته لإثبات أنه من كبار السن، لكن الراكب رفض قائلًا «أنا هكدب عليك يا ابني؟»، ليرد الكمسري «آه.. وقوم أقف الأتوبيس مش هيتحرك»، ليرد الرجل المسن «انت مجنون؟»، وانفعل الكمسرى وفق الفيديو وهدد بالتوجه إلى أقرب قسم، قائلًا: «هلبسك تهمة التعدي وبتشتمني وأنا أحسن منك ومن عيلتك».

وأثار الفيديو استياء رواد التواصل الاجتماعي بسبب ما بدر من الكمسري من إهانات لفظية لمسن داخل أتوبيس نقل عام، وطالبوا بمعاقبة المخطئ.

وقال رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق علي، إنه بعد الاطلاع على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بين كمسري وراكب مسن داخل أحد أتوبيسات النقل العام، تقرر وقف الكمسري عن العمل وتحويله للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء القانوني بعد التحقيق معه عما بدر منه من ألفاظ تجاه المواطن، مشيرًا إلى انه في حال ثبوت ما بدر منه سيتم توقيع جزاء عليه.

في السياق ذاته، قال مصدر بالهيئة، إنه تم وقف المحصل عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، التي تجرى معه، مؤكدًا أنه متهم بسوء التعامل مع مواطن مسن.

وأكد المصدر أنه في حالة ثبوت تجاوز المسن ضد المحصل، سيعاقب المحصل لأنه لم يستطع ضبط نفسه واتخاذ الاجراءات اللازمة.