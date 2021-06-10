تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 10-6-2021

تعرف على أهم النصائح قبل شراء الذهب

يقبل العديد من النساء على شراء الذهب والمجوهرات فهي وسيلة للنساء للتزيين والتمتع بجمالها، وتقوم بعض السيدات بشراء الذهب أفضل من الفضة، وعليهن التأكد من الحصول على العديد من المعلومات عند الشراء من قيمة المصنعة والدمغة والعيار.

وينصح خبراء الذهب النساء بشراء المنتج المصري وليس المستورد حتى لا يقفدوا الكثير من المصنعية عبد بيعه، نظرا لارتفاع المصنعية بالجرام المستورد.

-يجب التأكد من وجود الدمغة للتأكد أنه ذهب أصلي وليس مقلد نظرا لوجود العديد من الذهب الصيني المقلد للذهب الأصلي.

- يجب الاحتفاظ بالفاتورة نظرا لوجود لقيد البيانات جرامات الذهب وسعرها وبيانات المحل والتاجر ومختومة باسم المحل ورقم سجل التجاري والبطاقة الضريبية.

- ينصح الخبراء عند شراء الذهب شراء القطع الذهبية الخالية من الفصوص أو الأحجار الكريم لأنها تحسب من قيمة الذهب.

- كما يجب التاكد عليهن الفرق بين الذهب الأصفر الوردي والمشابه للذهب الأصفر باستثناء أنه يتم استخدام نسبة الأكبر من النحاس من السبيكة لإخراج اللون الأحمر أو الوردي ويحتوي الذهب الوردي عيار 18 قيراط على نسبة 75 % من الذهب بينما يحتوي عيار 14 على نسبة 58 % من الذهب وعيار 10 قيراط ويحتوي نسبة 42% من الذهب.

- ينصح شراء الجنية الذهب عيار 21 وذلك لسهولة تصريفه ثم السبائك لأنها غير شاملة لضريبة أو القيمة المضافة والمصنعة.

أسعار الذهب اليوم الخميس 10 -6-2021 بدون المصنعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 926 جنيها.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 810 جنيهات.

وجاء عيار 18 من الذهب ليسجل سعر الجرام 694 جنيهاً.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بقيمة 540 جنيها.

وقد بلغ سعر جرام الذهب لعيار 10 اليوم بقيمة 386 جنيهاً.

وسجل سعر الوقية خلال التعاملات اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 بقيمة 28790 جنيها.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب لتعاملات اليوم بقيمة 6480 جنيهاً.