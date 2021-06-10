العناني: طرحنا أغنية من غناء «شيرين» تبرز جمال مصر ومعالمها السياحية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، إن الوزارة أطلقت أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال"، بمناسبة العام الجديد 2021 من غناء وإهداء المطربة شيرين عبد الوهاب لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد، لتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية ودفع الحركة السياحية من السوق العربي.

وسلط العناني الضوء على ما تقوم به الوزارة بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، مشيرا إلى أنه فيما يخص الحملات الدولية، فالوزارة قامت في يناير الماضي بالتعاقد مع أحد التحالفات الدولية لإعداد استراتيجية سياحية إعلامية والتي من المقرر الانتهاء منها وتسليمها يوليو المقبل، ومن ثم سيتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قبل بداية خريف هذا العام للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر وجذب المزيد من السائحين إليها.

وأوضح الوزير، أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا عالمياً، إلا أن العديد من وسائل الإعلام الدولية نشرت عدد من المقالات والتقارير الإيجابية عن السياحة في مصر، ومنها جريدة التليجراف "The Telegraph والجارديان البريطانية وشبكة CNN Travel/ وموقع تريب أدفايزر".

وخلال العرض التقديمي، أبرز وزير السياحة أحدث الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في كل من المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة، بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة والآثار في مصر، مشيراً إلى قيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تساهم بشكل مباشر في الثقة بالمنتج المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة له "بهدف استعراض أبرز انجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحي الراهن"، بحضور النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، أمين مساعد شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن ووزير السياحة الأسبق، والنائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب يحى عيسوي، أمين التنظيم بالحزب، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب بالحزب.