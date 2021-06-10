في ذكري ميلاد زهرة العلا.. صاحبة الذوق الرفيع في إطلالتها

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زهرة العلا، مواليد 10 يونيو 1934، بمحافظة الإسكندرية، قدمت عددا من الأعمال الفنية التي تركت بصمة، وكانت تتميز بالهدوء والجمال الذي لفت الأنظار إليها.

بدايتها الفنية:

زهرة العلا

بدأت زهرة العلا مشورها عندما التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على الدبلوم عام 1954 وانضمت إلى فرقة زكي طليمات، وشاركت في مسرحيات منها حورية من المريخ والبخيل، ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين وشاركت معه في بعض أفلامه، قدمت ما يقرب عن 120 فيلم،منها " اسماعيل ياسين في الأسطول، في بيتنا رجل ، الوسادة الخالية ، دعاء الكروان، وقدمت للتلفزيون مايقرب عن 50 مسلسل .

فساتين وتسريحات شعر زهرة العلا

كانت زهرة العلا تفضل التنوع في اختيارها لموديلات قصات فساتينها، تميل أكثر إلي التصميمات السك ، الأوف شولدر، الكب،الرقبة العالية، وكانت تفضل دائما الظهور بالبنطلون علي الرغم أنه كان ليس متعارف عليه في هذا الوقت.

زهرة العلا

الألوان

تتميز اختيارات الراحلة فى الألوان مثل الكاروهات ، الأبيض والأسود ، الأحمر، الأصفر .

زهرة العلا

تسريحات الشعر

كانت تهتم الراحلة زهرة العلا بالظهور بتصفيف الشعر بطريقة عصرية، تناسب الموضة، فهي تنوعت خلال أعمالها السينمائية ما بين الشعر بقصة طبيعية في بداية ظهورها مع تصفيفه بطريقة بسيطة ، ثم أتجهت إلي قصات الشعر القصيرة والتي كانت سببا في فسخ خطبتها، وقص شعرها بطريقة ملفتة.

زهرة العلا

زيجات زهرة العلا

تزوجت "زهرة العلا" أربع مرات، مرتان من أقارب لها انتهتا بالطلاق سريعًا بسبب اعتراضهما علي استكمال المشوار الفني، وكانت الزيجة الثالثة من الفنان صلاح ذو الفقار ولكن انتهى زواجهما بالانفصال عقب عام واحد، اما الزيجة الرابعة والأخيرة من المخرج حسن الصيفي، واستمر زواجهما 45 عامًا.