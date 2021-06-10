الحصيلة الأعلى.. 6148 وفاة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس، تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

حيث أعلنت الصحة الهندية عن 6148 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 94052 إصابة جديدة.

وبهذا يكون ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

يأتي هذا فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي إن مجموعة السبع ستناقش التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا، وقد شهدنا خلال فترة كورونا أسوأ مرحلة بالنسبة للتعليم.

وأكدت قائلة ان مجموعة السبع ملتزمة بإنهاء الجائحة في عام 2022.

يأتي هذا فيما كشفت وثيقة مسربة من قمة مجموعة السبع أن القادة ضمن القمة سيطالبون منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق جديد وشفاف حول منشأ كورونا، حيث أشارت مسودة البيان إلى أن مجموعة السبع ستقدم مليار جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال العام المقبل لتسريع الحماية العالمية ضد المرض، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج اليوم الخميس.

ووفقا للوكالة الأمريكية، يعكف مسؤولون أمريكيون وبريطانيون على وضع وثيقة تحدد خطة لإنهاء الوباء بحلول ديسمبر 2022، مضيفة أن تلك الوثيقة لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكنها ستشكل الأساس لمحادثات المرحلة النهائية خلال قمة القادة في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، ابتداء من يوم الجمعة.

يأتي هذا فيما قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان، إن المنظمة لا يمكنها إجبار الصين على الكشف عن مزيد من المعلومات حول أصول الفيروس، لكنه أوضح أنها ستقترح إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة المكان الذي انتقل فيه الفيروس إلى المرحلة التالية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا الشهر الفائت، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يومًا حول منشأ الوباء.