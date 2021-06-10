الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ280 موظفًا بـ«تعليم بني سويف»

صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 280 موظفا  بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز  أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

كان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 94 موظفا في 3 مستشفيات، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها، وذلك في إطار قيام الجهاز بدعم القطاع الصحي وتقديرا لدوره الكبير في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم التسوية لعدد 78 موظفا بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، و 8 موظفين في مستشفى الزيتون التخصصي، و8 آخرين بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التنظيم والإدارة تسويات تعيين مؤهل موظف صالح الشيخ

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