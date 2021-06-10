الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجموعة السبع تعلن التزامها بإنهاء جائحة كورونا في 2022

كورونا
كورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إن  مجموعة السبع ستناقش التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا، حيث شهدنا خلال فترة كورونا أسوأ مرحلة بالنسبة للتعليم.

وأكدت أن مجموعة السبع ملتزمة بإنهاء الجائحة في عام 2022.

 

يأتي هذا فيما كشفت وثيقة مسربة من قمة مجموعة السبع أن القادة ضمن القمة سيطالبون منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق جديد وشفاف حول منشأ كورونا، حيث أشارت مسودة البيان إلى أن مجموعة السبع ستقدم مليار جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال العام المقبل لتسريع الحماية العالمية ضد المرض، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج اليوم الخميس.

ووفقا للوكالة الأمريكية، يعكف مسؤولون أمريكيون وبريطانيون على وضع وثيقة تحدد خطة لإنهاء الوباء بحلول ديسمبر 2022، مضيفة أن تلك الوثيقة لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكنها ستشكل الأساس لمحادثات المرحلة النهائية خلال قمة القادة في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، ابتداء من يوم الجمعة.

يأتي هذا فيما قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان، إن المنظمة لا يمكنها إجبار الصين على الكشف عن مزيد من المعلومات حول أصول الفيروس، لكنه أوضح أنها ستقترح إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة المكان الذي انتقل فيه الفيروس إلى المرحلة التالية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا الشهر الفائت، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يومًا حول منشأ الوباء.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
 

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