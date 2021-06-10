الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في طعون 45 إرهابيا خططوا لقطع الكهرباء عن الجيزة

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

تعقد محكمة النقض في مقرها بدار القضاء العالي بالقاهرة، اليوم الخميس، جلسة الحكم في الطعون على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضد حكم 45 عنصرا إرهابيا خططوا لقطع التيار الكهربائي عن محافظة الجيزة في قضية “خلية تفجير أبراج الضغط العالي” الصادر أحكامها من جنايات القاهرة. 

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، أصدرت في أبريل 2019 حكمها على 45 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي" وتضمن منطوق الحكم السجن المؤبد بحق 34 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 11 آخرين.

 

اتهامات النيابة العامة للإرهابيين

 

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا عناصر الخلية الإرهابية ب ارتكاب جرائم تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وهي اللجان النوعية في الجيزة والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ" والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وأسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي في محافظة الجيزة لإحداث فوضى وقطع الكهرباء عن المواطنين، وأكدت اتهامات النيابة العامة أن الإرهابيين تلقوا  تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة وتصنيعها وحيازتها واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وحيازة مستندات تحوي معلومات دقيقة عن شبكات الكهرباء.

 

جرائم عناصر الخلية الإرهابية 

 

وشمل قرار الإحالة اتهام حيازة عناصر الخلية، أسلحة نارية وذخيرة وكواتم صوت وأقمصة واقية من الرصاص دون تصريح، وإضرام النيران في جراج إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، وإحراق سيارات شرطة في محيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار، وإضرام النيران فى محطة وقود بالإسكندرية واحتجاز العاملين بها تحت تهديد السلاح، وإشعال النيران في كارفور الإسكندرية وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة

القاهرة محافظة الجيزة محكمة النقض ارهابي القضية الحكم

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 10 يونيو 2021 في مصر

ننفرد ببند خطير منح فرجانى ساسي حق الرحيل عن الزمالك

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

الحصيلة الأعلى.. 6148 وفاة جديدة بكورونا في الهند

تأهيل وتبطين 1839.275 كيلو متر من الترع المتعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري