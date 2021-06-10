اليوم.. الحكم في طعون 45 إرهابيا خططوا لقطع الكهرباء عن الجيزة

تعقد محكمة النقض في مقرها بدار القضاء العالي بالقاهرة، اليوم الخميس، جلسة الحكم في الطعون على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضد حكم 45 عنصرا إرهابيا خططوا لقطع التيار الكهربائي عن محافظة الجيزة في قضية “خلية تفجير أبراج الضغط العالي” الصادر أحكامها من جنايات القاهرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، أصدرت في أبريل 2019 حكمها على 45 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي" وتضمن منطوق الحكم السجن المؤبد بحق 34 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 11 آخرين.

اتهامات النيابة العامة للإرهابيين

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا عناصر الخلية الإرهابية ب ارتكاب جرائم تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وهي اللجان النوعية في الجيزة والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ" والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وأسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي في محافظة الجيزة لإحداث فوضى وقطع الكهرباء عن المواطنين، وأكدت اتهامات النيابة العامة أن الإرهابيين تلقوا تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة وتصنيعها وحيازتها واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وحيازة مستندات تحوي معلومات دقيقة عن شبكات الكهرباء.

جرائم عناصر الخلية الإرهابية

وشمل قرار الإحالة اتهام حيازة عناصر الخلية، أسلحة نارية وذخيرة وكواتم صوت وأقمصة واقية من الرصاص دون تصريح، وإضرام النيران في جراج إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، وإحراق سيارات شرطة في محيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار، وإضرام النيران فى محطة وقود بالإسكندرية واحتجاز العاملين بها تحت تهديد السلاح، وإشعال النيران في كارفور الإسكندرية وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة