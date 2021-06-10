لترشيد المياه

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات انتهت، اليوم الخميس ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1839.275 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 9516 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ " الدستور "، إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع ، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة ، وتوفير الآلاف من فرص العمل.



كما أنه من المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي خلال الأيام الحالية مع وضع آلية لحصر كافة المساقى الخاصة وأن تتزامن خطة تأهيلها مع أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى تحويل الأراضي والزمامات الزراعية بها إلى رى حديث يحقق منظومة متكاملة لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها بشكل كبير، والإسهام في وصولها إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.