رفع 133 طن مخلفات وأتربة في حملات للحفاظ على البيئة بغرب الإسكندرية

نفذت إدارة الرقابة والرصد البيئي بحر غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع الحملة المركزية بالمحافظة حملة نظافة بنطاق الحي .

وأسفرت الحملة عن رفع ١٣٣ طن أتربة ورديم بنطاق الحي، وذلك بناءً على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب برفع كفاءة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

وشملت المخلفات رفع ٧٠ طن مخلفات أتربة من شارع الباشا، و ١٥ طن مخلفات أتربة وتقليم الأشجار من شارع سعيد ابن بطريق، و ٢٠ طن مخلفات أتربة من شارع الامان وشارع العلويين، و٣ أطنان مخلفات تقليم أشجار من بشاير الخبر ١ والشاملة وشارع باسيليوس، وشارع القفال، و ٢٥ طن مخلفات أتربة من الصدريه.

وفي السياق ذاته تم متابعة قيام شركة نهضة مصر بأعمال رفع القمامة من مراكز التجمعات بمعدل ٥٤ طنا.

ووجهت «شعبان» بالمتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بنطاق الحي حفاظا على البيئه المحيطة وصحة المواطن.



وعلى صعيد آخر تفقدت رئيس الحى الأعمال الإنشائية والانتهاء من رصف شارع أخبار اليوم بالمنشية الجديدة والذي كان يعتبر من الشوارع غير الممهدة بنطاق الحي وبدون أرصفة وبه كميات كبيرة من الأتربة المتراكمة.

كما تابعت قيام مديرية الطرق والنقل بالأعمال الإنشائية بالشارع بداية من رفع الأتربة المتراكمة وتجريف الشارع وتركيب البلدورات لعمل الأرصفة وتركيب البلاط وتعلية مطابق الصرف الصحي وانشاء شنايش مطر جديدة والتمهيد بالشارع والانتهاء من وضع الطبقة السطحية بالأسفلت بالشارع وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

الجدير بالذكر أن الشارع يبلغ ٦٠٠٠ متر طول في عرض ويبدأ من شارع الفرز ابو ريده (المزلقان) حتى شارع البلاستيك مصنع السلام للكرتون.

وأثنت رئيس حي غرب على الأعمال التي تمت بالشارع وشددت على رفع كفاءة الطرق بنطاق الحي.

رفع 133طن اتربة

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الأعمال الإنشائية والرصف

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