الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

محاكمة تاجر متهم بهتك عرض طفلة معاقة ذهنيًا بمساعدة جدتها في حلوان اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة تاجرمتهم بمواقعة طفلة معاقة عقليا و التسبب في حملها على الرغم انها مازلت بكرا بمساعدة جدتها  في حلوان بمحافظة القاهرة.

قرار إحالة المتهم للجنايات 

كشف قرارالإحالة الصادرمن نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار احمد الشيمي المحامي العام قيام المتهم  الاول “منير .س” ، 42 سنة ، تاجر ، بمواقعة المجني عليها الطفلة “صفية . ا” والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة والغير مميزة لإعاقتها العقلية بغير رضاها بان استدرجها الي اعلي عقار مسكن المتهمة الثانية " جدتها " وحسرعنها ملابسها وعاشرها معاشرة الازواج.

جدة الطفلة ساعدت المتهم في ارتكابة الجريمة

اضاف امر الاحالة اشتراك المتهمة الثانية “فايزة . ا” ، 62 سنة ، ربة منزل مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة  في مواقعة المجني عليها الطفلة “صفية . ا” والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها مستغلين اعاقتها الذهنية بان اتفقت مع المتهم علي ارتكاب الجريمة وساعدته في استدراجة للطفلة الي اعلي عقار مسكنها وتغافلت عن الذود عنها فوقعت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق  وتلك المساعدة حال كونها من المتولين تربيتها وملاحظتها ومن له سلطة عليها " جدتها " والمسئولة عنها بالولاية الشرعية.

شهادة الشهود

قالت الشاهدة الاولي “سكينة .ا ”، 63 سنة ، ربة منزل خلال التحقيقات ان حفيدتها لابنها المجني عليها “صفية . ا” شعرت بالام في البطن فعرضتها علي احد الاطباء المختصين و تبين لها من خلال توقيع الكشف الطبي عليها حملعا بطفل وضعته في تاريخ لاحق وبمواجهتها للمجني عليها اخبرتها باستدراج المتهم الال لها الي اعلي مسكن المتهمة الثانية وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الازواج واضافت ان المتهمة الثانية اتفقت مع المتهم الاول علي ارتكاب تلك الجريمة

وشهد “يوسف .ح”  ،  37 سنة ، طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي انه من خلال توقيع الكشف الطبي الشرعي علي المجني عليها “صفية . ا ” وقت العرض عليه تبين انها حبلي وانها مازالت بكرا كما اضاف بجواز حدوث الواقعة بالاحتكاك الجنسي الخارجي والايلاج الجنسي والقذف الخارجي ولا يترك ذلك اثر اصابي يدل عليه .

وشهد "أحمد.ع" ،41 سنة ،طبيب بشري بمستشفي الصحة النفسية بحلوان  انه من خلال توقيعة الكشف الطبي النفسي العقلي علي المجني عليها "صفية .ا" أنها مصابة بآفة عقلية تفقدها الادراك والإرادة وهي إعاقة متصلة دائمة بدوام حياتها. 

القاهرة محكمة جنايات محكمة حلوان محافظة القاهرة نيابة حلوان جريمة

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