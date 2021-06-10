«الري» تستعرض حجم التحديات أمام 120 قيادة شبابية من 53 دولة

شاركت الوفود الشبابية في فعاليات "منحة الزعيم جمال عبد الناصر الدولية للقيادة" بنسختها الثانية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم ١٢٠ قيادة شبابية من ٥٣ دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فى ندوة بوزارة الرى حول التحديات المائية.



وعقد لقاء حواري مثمر بين الضيوف الشباب وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ، منهم الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والمعلومات، والدكتور اسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة تهاني سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع مياه النيل.



وأكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، على أهمية الحوار مع الشباب لتعميق أواصر التعاون المُثمر مع كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب وتوعيتهم بقضايا المياه ، وتعريف الشباب المشاركين في "منحة ناصر" من الدول المختلفة بالموقف المائي المصري ، وطرح وتبادل العديد من الرؤى والأفكار والمقترحات من قبل الشباب.



وتم خلال الندوة عرض الموقف المائي المصري ، وحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وعرض مجهودات الوزارة فى مجالات ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.



كما تم خلال الندوة عرض موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من الدول الأفريقية في مجال المياه ، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.



كما تم إستعراض تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.