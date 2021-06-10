الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم,. «الدستورية» تعلن توصيات اجتماع القاهرة لرؤساء محاكم 40 دولة إفريقية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظم المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفي للإعلان عن تفاصيل اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية لبحث سبل تحقيق «العدالة الإلكترونية في أفريقيا»، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع يأتي بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة أفريقية وعدد من المراقبين الدوليين، والذي يأتي في ظل ظروف غير عادية لم يكن من الممكن تصورها في الماضي خاصة في مجالي التواصل والتعاون الدولي أفرزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة كورونا.

وقد ناقش الاجتماع التحضيري الافتراضي للمؤتمر عددا من القضايا المحورية وأهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء ومن أهمها «العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي».

وأكد جميع المشاركون وهم أعضاء من 40 دولة إفريقية على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولي لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذي فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية، وأن يكون موضوع العدالة الإلكترونية  أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى عند انعقاده فعليا خلال هذا العام في القاهرة.

 كما أشاد  المشاركون على  أهمية الدور الفاعل الذي يلعبه القضاة الأفارقة نساءً ورجالا في تحقيق العدالة في ظل جائحة كورونا والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية تحت أي ظرف، وناقش المشاركون موضوع مكافحة الإرهاب وشددوا على أن الدور الحاسم الذي تلعبه الهيئات القضائية الأفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض أثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا.

القاهرة المستشار المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي عمرو الافريقية كورونا جائحة التحول الرقمي العدالة الإلكترونية

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