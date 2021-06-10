الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط الذهب بفعل ارتفاع الدولار مع ترقب الأسواق لقرار «المركزي الأوروبي»

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ ارتفع الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأمريكي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.
 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1888.20 دولار للأوقية.
 

وارتفع مؤشر الدولار قليلا ليُتداول قرب 90.189 مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
 

وجميع الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في أبريل. 

وبحسب تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تقدم المؤشر 0.4% في مايو.
 

كما يتتبع المستثمرون بيانات إعانات البطالة الأسبوعية الأمريكية، والمقرر صدورها اليوم أيضا، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن تعافي سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.
 

ومن المقرر صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش.

ومن شبه المؤكد أن يُبقي المركزي الأوروبي على تدفق سخي للتحفيز حين يجتمع صانعو السياسات.
 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 27.62 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 2777.89 دولار، بينما انخفض البلاتين 1.2% إلى 1136.53 دولار.

 

وفي سياق متصل، تحرك الذهب داخل نطاق ضيق خلال التعاملات أمس الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.

وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1896.60 دولار.

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