الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء امتحان «الدراسات» لطلاب «إعدادية الجيزة»

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأ منذ قليل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة الإدارات التعليمية ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما تشهد المدارس تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة امتحانية للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة قد تُكتشف أثناء فترة الامتحان.

من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمنهج المخصص للتيرم التاني، وستقدر لهذا التيرم 280 درجة كاملة.

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا بتطبيق عدة إجراءات لحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أن أي تهاون في تطبيق الإجراءات سيقابله تحقيق فوري.

وتعقد الامتحانات على مستوى  كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.

وتقرر تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلًا من 20 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.

كما يتم تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية، والتنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصية، وتشغيل بوابات التعقيم، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة، وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

كما شددت على الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة بمكان واضح.

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