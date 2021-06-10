الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فيسبوك»: نعمل على تصميم ساعة متصلة بنظارات الواقع

فيسبوك
فيسبوك

أكدت فيسبوك اليوم الخميس، أنها تعمل على ابتكار ساعة متصلة يمكن ربطها مستقبلاً بنظارات الواقع المعزز التي تعمل على تصميمها الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على معلومات أوردها موقع "ذي فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا مفادها أن فيسبوك تعتزم الإعلان السنة المقبلة عن ساعة متصلة، كتب المسؤول في وحدة "فيسبوك رياليتي لابس" أندرو بوسوورث في تغريدة أن هذه الوحدة تبحث عن طرق لجعل هذه النظارات أكثر فائدة.

وأشار "ذي فيرج" إلى أن الساعة ستكون مزودة كاميرات وستتكامل مع تطبيقات فيسبوك مثل شبكتها إنستغرام المرتكزة على الصور.

وتابع بوسوورث في تغريدته "قلنا إننا نريد نظارات واقع معزز تكون مفيدة فعلاً، ونحن نستثمر في التقنيات التي ستجعل هذا التفاعل طبيعياً أكثر".

وأضاف "سنقول المزيد عندما نكون مستعدين، وكما هي الحال مع عملنا على النظارات، سنستأنس بآراء خبراء من جهات خارجية لمساعدتنا على القيام بذلك بشكل صحيح".

وكانت فيسبوك أعلنت عزمها على إطلاق نظارات متصلة بالهواتف الذكية هذه السنة في إطار تحالف مع شركة البصريات العملاقة "إيسيلور لوكسوتيكا".

 

وفي وقت سابق .. حذر زاك دوفمان الخبير في مجال الأمن السيبراني، وفقًا لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، من الاستمرار في استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر للمراسلات خلال العام الجاري.
وذكرت الصحيفة أن مستخدمي فيسبوك ماسنجر عليهم التفكير في بديل لتطبيق المراسلات الشهير حتى العام المقبل.

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن الدردشات المرسلة عبر النظام الأساسي غير مشفرة من طرف إلى طرف.

ودعا الخبير المستخدمين إلى التفكير في التخلي عن تطبيق الدردشة الشهير حتى العام المقبل، موضحًا أن استخدام الخدمة في وضعها الحالي قد يعرض الرسائل المرسلة عبر لخطر اعتراضها.

وحذر دوفمان جميع المستخدمين: "يجب عليك تبديل محادثاتك الشخصية وبالتأكيد أي شيء حساس إلى واتساب أو سيجنال".

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