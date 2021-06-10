الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين البحيرة»: توريد 287 ألف طن قمح

توريد القمح
توريد القمح

كشف المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه تم استلام 485.517 طن قمح أمس الأربعاء بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، ليكون إجمالي التوريد حتى صباح اليوم الخميس 287423.139 طن قمح 

وأضاف الخضر، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم وجاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم وجاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

 

حصاد 405 آلاف فدان قمح بالبحيرة

 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 405 آلاف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ637 ألف فدان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لإستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و 6 صوامع مطورة.

 

ويتابع الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على إنتاجية الفدان.

 

سعر توريد القمح

 

وسعر توريد القمح المحلي هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 715 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 405 جنيهات للأردب، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

ويتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، والمسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعًا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون.

والطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومي للصوامع والذي تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014 .

 

مواعيد استلام الأقماح

وتفتح نقاط استلام الأقماح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام، أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين المزارعين، كما أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعًا إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح وأنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام

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