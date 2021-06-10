الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد قليل.. تسليم منظمة الهجرة الدولية أجهزة ومستلزمات طبية لفلسطين

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، بعد قليل، فعالية تسليم منظمة الهجرة الدولية أجهزة ومستلزمات طبية لدولة فلسطين.

وبحث مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، برئاسة نيفين القباج مع وفد من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المساعدات المرسلة من الجمعية للجانب الفسلطيني والتصديق عليها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الوضع الحالي وآليات نقل المساعدات الإغاثية والطبية لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، أنه تم إرسال شحنات من التجهيزات الطبية والإغاثية والمستلزمات والمستهلكات الطبية وحقائب النظافة الشخصية، مشددة على استمرار متابعة تنسيق جهود الإغاثة وتلقي مختلف التبرعات من أجل دعم الأشقاء في دولة فلسطين.

من جانبه، أكد رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أنه وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتورة نيفين القباج، سيتم إرسال المرحلة الرابعة من مساعدات “الأدوية و المستلزمات الطبية والإغاثية ” للأشقاء الفلسطينيين، خلال الأيام القادمة لتقديم العون والمساعدة لهم، والتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الإنسانية.

وسير الهلال الأحمر عدد كبير من المعونات للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال فرع شمال سيناء حتى معبر رفح، تشمل أجهزة صدمات القلب، وشنط نظافة شخصية، وأجهزة قياس سكر وضغط، وبدل متعددة الاستخدام، وجوانتيات طبية، وأكياس قطنية وأجهزة تنفس نيبوليزر، وأجهزة قياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وشاش وأسطوانات أكسجين، ومحاليل ملح وجلوكوز، وأكياس نفايات، وكراسي نقالة للإسعاف، هذا إلى جانب عدد كبير من الكمامات والبدل الطبية والسرنجات وزجاجات الكحول، إلى جانب إمداد فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالأدوات والمستلزمات الطبية لاستخدامها وقت الحاجة وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين العابرين من الأراضي الفلسطينية

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي جمعية الهلال الأحمر الفلسطين وزيرة التضامن الاجتماعي

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