الأمم المتحدة تدين مقتل وإصابة 26 في هجوم مسلح على منظمة خيرية بأفغانستان

أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم المسلح الذي قام به مجهولون على منظمة "هالو تراست" في إقليم بغلان شمال أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 16 آخرين بجراح.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى إجراء تحقيق كامل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم المروع وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بالبقاء في أفغانستان وإنجاز عملها.

وأشار إلى أن عمال الإغاثة - وخاصة النساء- يواجهون هجمات ومضايقات متزايدة أثناء قيامهم بعملهم، وقال إن بين يناير وأبريل من هذا العام، قُتل 11 من عمال الإغاثة، وأصيب 27 بجراح، واختطف 36 شخصا.

الجدير بالذكر أن المنظمة لديها شراكة عالمية مع الأمم المتحدة في عمليات إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى، وتحسين حياة الأشخاص المعرّضين للخطر، وتحث الأمم المتحدة أطراف النزاع في أفغانستان بشدة على حماية المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق .. كشفت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس الأربعاء، عن أحدث هجوم لحركة طالبان في البلد الذي يمزقه العنف.

وذكرت الوزارة في تقرير لها، وفق لوكالة فرانس برس، أن حركة طالبان قتلت 10 عمال لإزالة الألغام في ولاية بغلان بشمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحفيين إن مقاتلي "طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لنزع الألغام، وبدأوا بإطلاق النار على الجميع".

وقال المتحدث باسم والي ولاية بغلان جاويد بشارات، أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء، في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأوضح أن المهاجمين كانوا ملثمين.