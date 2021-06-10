«الإحصاء» يرصد تطور أسعار السلع خلال عام

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير السنوي لأسعار المستهلكين لمختلف أقسام ومجموعات السلع لشهر مايو 2021 مقارنة بشهر مايو 2020، على خلفية تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى (4.9%) لشهر مايو 2021 مقابل (5.0%) لنفس الشهر من العام السابق، وفيما يلى أبرز السلع:



1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:



• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (45.0%)، مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (13.2%) ومجموعة فواكه طازجة أخرى بنسبة (12.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (8.7%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (2.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (2.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.8%) ومجموعة المكرونة بنسبة (7.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الجبن بنسبة (2.9%) ومجموعة لبن حليب كامل الدسم بنسبة (2.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والاغذية السكرية بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الحلويات بنسبة (3.9%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (7.6%).

• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (2.9%).

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (2.5%) ومجموعة الخضروات الجافة بنسبة (2.3%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (4.9%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (5.3%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.6%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.9%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.1%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (7.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (5.5%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (7.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (16.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (4.9%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (5.3%)، مجموعة خدمات الثقافة والترفيه بنسبة (4.3%)، الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.6%).

9- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%) ومجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (17.9%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (33.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%) ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.8%).