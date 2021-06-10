وقف العمل في مشروع خط أنابيب نفط «كيستون إكس إل» بين كندا وأمريكا

أعلنت الشركة المطورة لمشروع خط أنابيب نفط كيستون إكس.إل المثير للجدل في الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء وقف العمل في المشروع بعد شهور من إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين إلغاء ترخيصه.

وقالت شركة تي.سي إنيرجي المطورة للمشروع إنها أوقفته "بعد مراجعة شاملة لخياراتها والتشاور مع حكومة إقليم ألبرتا (الكندي) الشريكة فيه".

وأضافت الشركة أنها أوقفت أعمال البناء في الخط بعد إلغاء الترخيص الرئاسي للمشروع في يناير الماضي.

وقالت في بيان: "ستواصل الشركة التنسيق مع السلطات الرقابية والأطراف المعنية ومجموعات السكان الأصليين لتلبية الاشتراطات البيئية والتنظيمية وضمان وقف المشروع والخروج منه بشكل آمن".

وأنهى قرار الشركة سنوات من النزاع بين صناعة النفط ونشطاء حماية البيئة في الولايات المتحدة والذي تدخلت فيه المحاكم في الولايات المتحدة وكندا.

وكان المشروع يهدف إلى نقل النفط من مناطق إنتاج الزيت الصخري في كندا إلى الولايات المتحدة.

وكان إلغاء ترخيص المشروع الصادر في مارس 2019 من أوائل قرارات جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، قائلا إن المشروع لا يتسق مع الأهداف الاقتصادية والمناخية لإدارته.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد وافق على المشروع بعد أن رفضه سلفه باراك أوباما في 2015 لأسباب بيئية.