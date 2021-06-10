الطعام والمواصلات يرفعان التضخم الشهري 0.6%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 112.9 نقطة لشهر مايو 2021، ليسجل بذلك معدل التضخم ارتفاعاً قدره 0.6% عن شهر إبريل 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% لشهر مايو 2021 مقابل 5.0% لنفس الشهر من العام السابق.

وارجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.0%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، كما ارتفعت أيضاً أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2% ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4% ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.3%.

وفيما يخص التغييــر الشهر شهــر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021:

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1.3% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة 30.0%، مجموعة الموز بنسبة 18.0% ومجموعة الموالح بنسبة 8.6%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 5.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة 14.0% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 14.2% ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 10.7% بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 32.4%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.8%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الارز بنسبة 1.0%.

وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.3% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -1.1%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره 0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.8% ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.2%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.9% بسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 3.4%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.4%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.3%.

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.1%.

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الامتعة الشخصية بنسبة 0.7% ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.2%.