الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطعام والمواصلات يرفعان التضخم الشهري 0.6%

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 112.9 نقطة لشهر مايو 2021، ليسجل بذلك معدل التضخم ارتفاعاً قدره 0.6% عن شهر إبريل 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% لشهر مايو 2021 مقابل 5.0% لنفس الشهر من العام السابق.

وارجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.0%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، كما ارتفعت أيضاً أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2% ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4% ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.3%.

 

وفيما يخص التغييــر الشهر شهــر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021:

 

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1.3% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة 30.0%، مجموعة الموز بنسبة 18.0% ومجموعة الموالح بنسبة 8.6%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 5.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة 14.0% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 14.2% ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 10.7% بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 32.4%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.8%.

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الارز بنسبة 1.0%.

وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.3% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -1.1%.

 

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره 0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.

 

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.

 

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%.

 

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.8% ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%.

 

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.2%.

 

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.9% بسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 3.4%.

 

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.4%.

 

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.3%.

 

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.1%.

 

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الامتعة الشخصية بنسبة 0.7% ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.2%.

الاحصاء رقم قياسي التضخم أسعار فاكهة

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 10 يونيو 2021 في مصر

ننفرد ببند خطير منح فرجانى ساسي حق الرحيل عن الزمالك

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

تأهيل وتبطين 1839.275 كيلو متر من الترع المتعبة

الحصيلة الأعلى.. 6148 وفاة جديدة بكورونا في الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري