حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية.. الخميس 10 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الهوائية اليوم الخميس 10 يونيو 2021 على النحو التالي:

الجوزاء

مهنياً: تتحسن معنوياتك اليوم بعد مرحلة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة التي وجب عليك اتخاذها بغية المواجهة.

عاطفياً: لا تخجل أن تطلب المساعدة من الحبيب إن احتجت إليها، فهو أقرب الناس إليك في مثل هذه الحالات.

صحياً: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطوال.

الميزان

مهنياً: كسوف الشمس من برج الجوزاء يجعلك تحلق بكاريزما ملفتة لتحصد النتائج المرجوة من المحاولة الأول، إنه شهر ديناميكي تبرز خلاله كلاعب مميز.

عاطفياً: معالجة الأمور بالحكمة والرويّة بينك وبين الشريك تؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما.

صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيداً عن محيطك.

الدلو

مهنياً: تمر بسلام في هذا اليوم فأنت تتمتع بديناميكية كبيرة وتملك طاقات مهمة تؤهلك للمنافسة والمشاركة في مختلف المهمات الطارئة.

عاطفياً: تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك الخلاقة وأفكارك البناءة.

صحياً: الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، فحاول أن تستعيد رشاقتك سريعاً في فصل الصيف.

صفات أصحاب الأبراج الهوائية

يشترك مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ويتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح ويبحثون دائما عن السعادة والحب .

ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيين في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي.

وتنحصر هواياتهم في الكتب ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران. يميلون الى حب الاطلاع والى المطالعة، المثالية والديناميكية من ابرز صفاتهم. وأخيرا، المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.