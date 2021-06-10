الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 10 يونيو 2021 في مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 37 23
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 33 21
طنطا 36 22
شبين الكوم 37 23
دمنهور 35 22
بلطيم 30 22
مطروح 27 21
السلوم 28 20
سيوة 35 19
بورسعيد 31 22
دمياط 28 22
الزقازيق 37 23
المنصورة 36 22
الإسماعيلية 37 21
السويس 37 22
العريش 30 22
رفح 29 21
رأس سدر 36 23
نخل 35 19
نويبع 37 26
طابا 34 22
كاترين 31 16
الطور 36 26
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 25
أسيوط 40 25
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
ادفو 44 28
أبوسمبل 43 26
الوادى الجديد 42 28
شلاتين 37 26
ابو رماد 36 26
حلايب 33 27
رأس حدربة 33 26

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