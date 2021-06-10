«آراب نيوز»: برامج الصحة العامة أنقذت مصر فى مواجهة كورونا

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بمبادرات الصحة العامة التي قامت بها مصر، مثل مبادرة "100 مليون صحة" و حملة فيروس سي وبرنامج قوائم الانتظار الذي تم من خلاله عمل 800 عملية جراحية، مشيرة إلى أنها كانت من العوامل الرئيسية وراء نجاح معركة مصر ضد فيروس كورونا، حيث كان لها عامل كبير في تخفيض أعداد الوفيات بالوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت أن حالات الإصابة بكورونا بدأت في التراجع بشكل كبيرة، مضيفة أن معدلات إشغال الأسرة في أقسام الحجر الصحي بالمستشفيات آخذة في الانخفاض أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "زايد" أكدت أن مصر في مرحلة الانحسار للموجة الثالثة من فيروس كورونا، وأضافت: "نوثق حاليا مع منظمة الصحة العالمية مبادرات الصحة العامة التي قامت بها مصر وكانت سببا في خفض حالات الوفاة بفيروس كورونا" .

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزيرة الصحة، بأن الوباء في مصر ساعد القطاع الصحي على تحقيق قفزة على مدى السنوات الماضية، موضحة أن كورونا أضافت إلى القطاع أمورًا لم تكن لتحقق خلال 10 سنوات، ومنها العلم والمثابرة والإخلاص وإيجاد الحلول.

ولفتت إلى أن الحكومة تحث الناس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واخذ التطعيمات، والتوجه إلى الأماكن المفتوحة عند الخروج لتقليل معدلات الإصابة.

وأضافت أن الحكومة تتوقع انخفاض الأعداد بشكل أكبر بحلول فصل الصيف مع خروج المواطنين إلى الأماكن المفتوحة، حيث توقعت عدم زيادة الإصابات خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقًا للمعطيات والخبرة الماضية التي اكتسبتها مصر.

وتابعت أن الحكومة تعمل أيضا على تلقيح عدد كبير من المواطنين، والذي بدوره سيحمي الفئات الأكثر ضعفًا في حالة حدوث موجة رابعة عالمية من العدوى.

وكانت مصر استقبلت مؤخرًا الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع ٤٠ مليون جرعة خلال الفترة القادمة، وبدأت بالفعل في الخطوات التنفيذية لتصنيع المحلي للقاح "سينوفاك" بالاشتراك مع الخبرة الصينية، والذي سيتم إنتاجه فعليًا خلال الشهر الحالي من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".