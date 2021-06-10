الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«آراب نيوز»: حديقة تلال الفسطاط نافدة على تاريخ مصر ونقطة جذب للزوار

مشروع حديقة تلال
مشروع حديقة تلال الفسطاط

قالت صحيفة "آراب نيوز" إن مشروع إنشاء حديقة "تلال الفسطاط" سيكون بمثابة نافذة على تاريخ مصر، ويهدف أيضًا إلى أن يكون نقطة جذب رئيسية للزوار، لاسيما وأن الحديقة ستكون الأكبر في الشرق الأوسط.

وسيبدأ مشروع بناء أكبر حديقة في الشرق الأوسط - "واحة" خضراء في قلب القاهرة التاريخية - في غضون أيام بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء، حيث أبلغ الرئيس الحكومة بالبدء في تنفيذ المشروع كجزء من جهود الدولة لتطوير منطقة القاهرة الكبرى.

وسيتم بناء الحديقة على مساحة 500 فدان في وسط القاهرة التاريخية، ومن المقرر أن تكون الأكبر في الشرق الأوسط، وستحقق الحديقة أيضًا "قفزة بيئية" باعتبارها أكبر مساحة خضراء في قلب القاهرة.

وأمر السيسي خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمواصلة تطوير الطرق والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن السيسي استعرض الاستعدادات لتنفيذ الخطة العامة للمشروع، وستشمل الحديقة أنشطة تسلط الضوء على التراث المصري، مع مناطق مخصصة لعرض العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

كما ستوفر أنشطة ثقافية وتجارية وخدمات فندقية ومسارح مفتوحة، وستضم الحديقة مناطق للآثار والتنقيب وحدائق تراثية، كما سيتم توفير قسم للمغامرات وحديقة زهور مصرية ومركز ترفيهي للزوار.

يأتي هذا فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة ٥٠٠ فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.

 

حديقة الفسطاط متحف الحضارة تطوير بحيرة عين الصيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيفة آراب نيوز

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