بيلاروسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبى على الطيران مضرة لكلا الطرفين

وصفت السلطات البيلاروسية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاع الطيران البيلاروسي بأنها مضرة لكلا الطرفين.



وقال مدير دائرة الطيران في وزارة النقل البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي، في حديث للتليفزيون الحكومي البيلاروسي، اليوم الخميس، إن "العقوبات بالطبع مضرة.. إنها مضرة لكلا الطرفين، لكنني لن أقول إن الوضع كارثي .. الوضع في قطاع الطيران مثلما كان في عام 2020 عندما بدأ وباء فيروس كورونا".



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خلق مشكلة ليس فقط لمواطني بيلاروس، بل ومواطني الاتحاد أنفسهم أيضا.

وقال إن "العقوبات التي فرضها الأوروبيون علينا الآن هي بمثابة عضة من شخص بلا أسنان... مزعجة ولكن في الوقت ذاته غير مؤلمة".



يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين بيلاروس وأغلق أجواءه أمام الطائرات البيلاروسية.

وعلق الاتحاد الرحلات الجوية إلى بيلاروس في أعقاب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك يوم 23 مايو الماضي، واعتقال السلطات البيلاروسية ناشطا مطلوبا كان على متنها.



وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جلوفوشينكو إن بلاده انتهت من إعداد قائمة عقوبات ضد الاتحاد الأوروبي؛ وذلك ردًا على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد تجاه بلاده.



وأعرب جلوفوشينكو - وفق ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية - عن أمله ألا يتجه الاتحاد الأوروبي إلى التصعيد ضد بلاده، مشيرا إلى أن نهج التعامل الغربي مع بلاده سيهدد مصالحه الاقتصادية في بيلاروسيا و"أشياء أخرى".



وأضاف أن بلاده قامت بكل ما في وسعها لتهدئة الأجواء "إلا أن الغرب إذا وضع إلحاق الأذى بمؤسساتنا و شركاتنا كجزء من معادلة المواجهة معنا فإن لبيلاروسيا كل الحق في أن يتم تعويضها عن ذلك".



وأوضح أن بيلاروسيا قد عبرت في كل مواقفها السياسية وفي المحافل الدولية عن تطلعها إلى علاقات يسودها السلام والتفاهم مع دول الاتحاد الأوروبي والغرب وبناء علاقات جوار طيبة معه.



وقال إن بلاده تتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني /إيكاو/ في كل ما تطلبه من معلومات بشأن واقعة الطائرة التابعة لخطوط /رايان إير/ التي يعود تاريخها إلى الثالث والعشرين من مايو الماضي، وفق قنوات الاتصال والتعاون التي تم الاتفاق على اعتمادها حيث قدمت مينسك كل ما طلب منها من بيانات حول الواقعة.



وأشار إلى أن الإيكاو لم تفتح بعد أية تحقيقات حول الواقعة المذكورة، وعليه " فإن مطالبة الغرب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة هو في الأساس موجه للايكاو و ليس لبيلاروسيا. وهو ما أوضحناه بجلاء في اجتماعات مجلس منظمة الايكاو الأخيرة".



وكشفت المفوضية الأوروبية عن اقتراحها تقديم 3 مليارات يورو إلى مينسك "بمجرد أن تبدأ بيلاروسيا في عملية تحول ديمقراطي"، بعد 5 أيام من اعتقال معارض لدى إجبار رحلته الجوية على الهبوط، وفقا لـ"فرانس برس".