صالون زين العابدين فؤاد يحتفى بالفائزين بجوائز الدولة لهذا العام

يحتفي صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ في بث مباشر٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ عبر تطبيق «زووم»٬ في أمسية جديدة من أمسيات الصالون٬ بالمبدعين بمناسبة حصولهم على جوائز الدولة٬ وهم: المؤرخ د. محمد عفيفي - الروائية سلوى بكر- الموسيقار راجح داود - الروائي محمد المنسي قنديل - اسم الروائي الراحل بهاء عبد المجيد - والكاتب د. حمدي النورج، هذا ويبث اللقاء عبر صفحة صالون زين العابدين فؤاد الثقافي على "فيسبوك".

كان الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة٬ قد فاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الإجتماعية٬ شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة٬ وله العديد من المؤلفات التاريخية من بينها: تاريخ الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى٬ الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى٬ عرب وعثمانيون ــ رؤى مغايرة٬ نوافذ جديدة ــ تاريخ آخر لمصر وغيرها.

أما الروائية سلوى بكر٬ فتعد من أبرز الكاتبات الروائيات في الفترة الحديثة والمعاصرة٬ فازت بجائزة الدولة التقديرية في الآداب. صدرت لها العديد من الروايات والمجموعات القصصية٬ منها: البشموري٬ كوكو سودان كباشي٬ العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء٬ سواقي الوقت٬ شعور الأسلاف٬ أدماتيوس الألماسي٬ وردة أصبهان وغيرها.

بينما فاز الروائي محمد المنسي قنديل بجائزة الدولة جائزة الدولة التقديرية في الآداب٬ وصدرت له العديد من الكتب والروايات التي نالت رواجا واسعا بين القراء٬ وقبولا من النقاد٬ نذكر منها: يوم غائم في البر الغربي٬ أنا عشقت٬ طبيب أرياف٬ قمر علي سمرقند٬ كتيبة سوداء٬ وغيرها.

أما الفنان الموسيقار راجح داود٬ فقد نال جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون. ألف راجح العديد من موسيقى الأفلام المهمة، وعلقت مقطوعاته مع الجمهور بشكل لافت، منها: «الكيت كات، رسائل البحر، أرض الخوف، أرض الأحلام، الراعي والنساء، سارق الفرح، الصعاليك، مواطن ومخبر وحرامي، عصافير النيل»، فضلًا عن موسيقى عدد من المسلسلات، التي لحن أيضًا بعض أغانيها، ومن أشهرها تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي.

بينما ذهبت جائزة الدولة للتفوق في الآداب٬ لاسم الروائي الراحل والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا٬ الروائي بهاء عبد المجيد٬ والذي خلف ورائه العديد من الأعمال الإبداعية٬ من بينها: سانت تريز٬ النوم مع الغرباء٬ القطيفة الحمراء٬ خمارة المعبد٬ وغيرها.