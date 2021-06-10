وزيرة الثقافة الألمانية تعرب عن سعادتها بافتتاح مهرجان بريناله

أعربت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية مونيكا جروترس عن سعادتها بافتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) ، وذلك بعد شهور ظل فيها من غير الواضح ما إذا كان المهرجان سيقام بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.



وقالت جروترس إن الحدث أظهر أن "بداية جديدة للثقافة ممكنة أيضا في ظل ظروف الجائحة ".



وأضافت:"لقد افتقدنا هذا. وسوف نستمتع به ، ربما كما لم يحدث من قبل"، وأعرب رئيس مهرجان برلين السينمائي الدولي كارلو شاتريان عن سعادته بافتتاح المهرجان أمس الأربعاء.



وبسبب جائحة كورونا، تم تقسيم المهرجان إلى قسمين، حيث قام الخبراء في الجزء الأول في مارس الماضي بمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت. والآن سيُجرى عرض الأفلام أمام الجماهير في ساحات مفتوحة.



وسيكون فيلم الافتتاح هو فيلم الدراما القضائية " الموريتاني" بطولة الممثلة الأمريكية جودي فوستر ويحكي الفيلم عن سجين ظل لفترة طويلة في سجن جوانتانامو.



وقال شاتريان إن الفيلم يجمع بين ممثلين رائعين وقصة ذات صلة حيث يمر بطل الفيلم برحلة مأساوية لكنه رغم ذلك لا يفقد إنسانيته.



وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجائحة سيكون لها تأثير على قطاع السينما على المدى الطويل، قال شاتريان إن من الصعب التنبؤ بهذا الموضوع.



كانت دور السينما أُغْلِقَتْ على مدار شهور بسبب انتشار فيروس كورونا كما أن أعمال التصوير السينمائي أصبحت أكثر تعقيدا بسبب الجائحة، ويطمح قطاع السينما في ألمانيا إلى بداية جديدة حيث من المنتظر معاودة عرض الأفلام في العديد من الأماكن في ألمانيا بحلول مطلع يوليو المقبل.