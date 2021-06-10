7 سنوات إصلاح.. السيسى يقود ملف التنمية العمرانية لبناء «الجمهورية الجديدة»

شهدت الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية قفزات هائلة للتنمية العمرانية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ووضع خطته الأولى للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، كما أسفرت خطة البرنامج الاقتصادي عن خطط اقتصادية محكمة اعتمدها الرئيس لتقود قاطرة الانتعاش الاقتصادي.

وترصد «الدستور»، في السطور التالية، جهود الدولة للتنمية العمرانية خلال الـ7سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

7 سنوات من البناء

- بدأت الدولة إنجازها منذ شهر يونيو 2014 حتى الآن، حيث عملت على تحقيق «المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية»، أو ما يُوصف بـ«الجمهورية الجديدة» بتكلفة نحو 5.8 تريليون جنيه.

- دشنت الدولة المخطط العمراني، بتنفيذ 22 مدينة وتجمعًا عمرانيًا جديدًا، ضمن مخطط استراتيجي يضم 30 مدينة جديدة وسيتم تنفيذ 8 مدن أخرى خلال المرحلة الثانية للبرنامج الاقتصادي، حيث بلغت مساحة المدن الـ30 الجديدة نحو 580 ألف فدان، لتستوعب 30 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة.

- وجهات الدولة جهودها لتطوير قطاع السكة الحديد وذلك ليتم ضم 3 مطارات جديدة أضيفت لمصر، وضم 5 قواعد عسكرية أضيفت، كما سيتم ضم الـ30 مدينة الجديدة، كما تحركت نسبة المساحة المأهولة فى القطر المصري لأول مرة من مئات السنين من 7% إلى 12% فى معجزة تحققت خلال الـ7 سنوات.

- وشمل برنامج الإصلاح - وفقا لتوجهات الرئيس السيسي - تنمية مجموعة من المشروعات القومية فى كافة القطاعات، حيث تم إنشاء مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان.

- وتضمنت خطة التطوير والتنمية المشروعات القومية للطرق بتنفيذ وإنشاء 8300 كيلو متر، وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة، وتنفيذ أكبر حجم من الأنفاق التى ربطت سيناء بالدلتا، كما شملت تنمية المشروعات القومية للدولة خلال الفترة من 2014 -2021 مشروع تطوير وتنفيذ الصوب الزراعية والثروة السمكية.

- وتضمن التخطيط الاستراتيجي للجمهورية الجديدة إنشاء وتنفيذ 22 مجمعًا صناعيًا ومنطقة صناعية، حيث تم تنفيذ 13 منطقة صناعية، وسيتم افتتاح 4 مجمعات صناعية خلال الجاري لـ2021.

- وتحتوي الخطة الإستراتيجية للبرنامج الوطني للإصلاح تطوير وتنفيذ محطات الكهربائية والتى تقوم بتنفيذ المشروعات شركة "سيمنز" لإنشاء أكبر 3 محطات كهرباء فى مصر، لتحويل العجز الكهربائي بمصر لفائض تصدره لكل من السودان والأردن وغيرها من المشاريع العملاقة فى مختلف المجالات، وأيضا مشروع الإسكان الاجتماعي لبناء مليون وحدة سكنية.

- وقامت الدولة بتطوير إحدى وأهم المشروعات القومية بالقضاء على العشوائيات، حيث تتخطى تكلفة المشروع 36 مليار جنيه خلال فترة الـ7 سنوات الماضية.