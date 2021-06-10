الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«المتحف تراث الوطن فى مواجهة التغييب».. محاضرة بالمجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

عبر البث المباشر٬ يعلن المجلس الأعلى للثقافة في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ أسماء الفائزين في مسابقة "مسرح يجدد حياة" والتي نظمتها لجنة المسرح بالمجلس برئاسة الكاتب والناقد المسرحي  ياسر علام، و يتم الإعلان "أونلاين" عبر صفحة المجلس الأعلى للثقافة على "فيسبوك" وقناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب وصفحتها على "فيسبوك". 

وكان المجلس الأعلي للثقافة قد أعلن خلال شهر مارس الماضي٬ عن انطلاق المسابقة التي اقترحتها لجنة المسرح في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للمسرح.

 

 وتضم المسابقة جوائز بقيمة 60 ألف جنيه مصري مقسمة على فرعين: فرع (التأليف المسرحي -دورة عبدالرحمن الشرقاوي)٬ وفرع (الدراسات النقدية -دورة د. فوزي فهمي).

 

وتأتي المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة هذا العام ضمن تنفيذ وزارة الثقافة لخطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان فيما يخص دعم واكتشاف ورعاية الموهوبين. 

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان أونلاين فقط في إطار تطبيق الإجرءاءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما ينظم المجلس احتفالية في موعد لاحق يتم الإعلان عنه للاحتفال بالفائزين في المسابقة.

 

في سياق متصل يليها في السابعة مساء٬ بث مباشر أيضا لمحاضرة بعنوان "المتحف تراث الوطن في مواجهة التغييب"٬ والتي يقدمها طارق مأمون٬ مدير متحف محمود خليل وحرمه؛ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة د. دليلة الكرداني.

 

وضمن سلسلة محاضرات: ( دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

 

يذكر أن فكرة أول مُتحف مصري٬ نشأت علي يد رفاعة رافع الطهطاوي وبمرسوم لمحمد علي باشا مؤسس نهضة مصر الحديثة، وذلك متمثلا في مُتحف الإزبكية الذي أفتتح 1836م.

 

فى عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.

 

وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر. 
 

الممتحف المتحف تراث الوطن في مواجهة التغييب المجلس الأعلى للثقافة مسرح يجدد الحياة عبد الرحمن الشرقاوي

الأكثر قراءة

ننفرد ببند خطير منح فرجانى ساسي حق الرحيل عن الزمالك

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 10 يونيو 2021 في مصر

«آراب نيوز»: برامج الصحة العامة أنقذت مصر فى مواجهة كورونا

7 سنوات إصلاح.. السيسى يقود ملف التنمية العمرانية لبناء «الجمهورية الجديدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري