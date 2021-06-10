الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. دار الآفتاء تستطلع رؤية هلال شهر ذى القعدة

هلال
هلال

تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية، اليوم الخميس 10 يونيو الموافق 29 من شهر شوال، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.   

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الاستطلاع عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بعد صلاة المغرب اليوم الخميس.


وأكدت دار الإفتاء المصرية  في وقت سابق، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي.

وكشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 53 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من شوال 1442 هجريا الموافق 10 يونيو (يوم الرؤية).

 

هلال شهر ذو القعدة 
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة جاكرتا بإندونيسيا ويغرب الهلال الجديد فيها قبل غروب شمس بـ5 دقائق، كما يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ3 دقائق في كوالالمبور بماليزيا.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9 - 12 دقيقة).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (5 - 17 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1442 هجريا فلكيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021.

وأكدت دار الإفتاء المصرية  في وقت سابق، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي من شهور السنة الهجرية.

دار الافتاء الإفتاء ذي القعدة شهر ميلادي رؤية الأهلة

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