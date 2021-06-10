ضبط مخالفات مرورية وتحرير محاضر تموينية بالغربية

تمكنت إدارة مرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار مساء أمس الأربعاء، تم خلالها مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية المخالفة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بضبط 438 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ومركبات بدون تراخيص.

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل تضمنت، تحرير 483 مخالفة متنوعة وتحصيل 38 ألفا و250 جنيها غرامات فورية، ومصادرة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بتحرير 56 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، سلع منتهية الصلاحية، تلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وتم ضبط صاحب مصنع لصناعة اللمبات الكهربائية بناحية شقرف مركز طنطا، لإدارته مصنع بدون سجل صناعي واستعمال علامات تجارية وهمية ومملوكة للغير، وحيازة خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي عدد ١٩٦٨٠ لمبة ليد من صنع المصنع معدة للبيع والتوزيع أشكال وأحجام وأنواع مختلفة، و٩٤٥٠ قطعة خام ومستلزمات إنتاج لزوم إنتاج اللمبات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الفارغة والكراتين لزوم التعبئة.

كما تم ضبط صاحبة مخزن ومنفذ بيع وتوزيع أدوات كهربائية، وذلك لإدارتها منشأة بدون ترخيص وحيازة أدوات كهربائية وأسلاك كهربائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ على عدد ٧٨٠٠ متر سلك كهربائي أنواع مختلفة، وعدد ٩٠٠ لمبة ليد كهربائية أنواع وأحجام مختلفة.

وأيضًا تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع لمبات كهربائية لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع لمبات ليد كهربائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ على عدد ٥٧٥٠ لمبة ليد اشكال وأحجام مختلفة.