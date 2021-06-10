استهداف مطار بغداد الدولى بثلاث طائرات مسيرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة، وتم إسقاط إحدى هذه الطائرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للخلية أنه: "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، وتم إسقاط طائرة".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت عدم تسجيل أي خسائر جراء سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، استهداف قاعدة "فكتوريا" العسكرية قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر، إن "قاعدة فكتوريا العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي تعرضت قبل قليل لهجوم بصاروخ كاتيوشا".

وأضاف المصدر أن "صفارات الإندار سمعت داخل القاعدة".

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الامني العراقي، الأربعاء، عن إحباط عملية إرهابية بعجلة مفخخة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية، وفقا لقناة السومرية نيوز، أن "الاستخبارات العسكرية أحبطت عملية إرهابية بعجلة مفخخة في الانبار".

وأضاف البيان أن "العملية تمت وفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية الى مفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، التي اكدت وجود عجلة مفخخة مخبأة بأحد الاوكار في قرية محيريجة بصحراء راوة، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية بمحافظة الأنبار".