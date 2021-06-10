«زراعة القاهرة»: فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية التابعة للكلية

قال الدكتور عمرو مصطفى عميد زراعة القاهرة، إن زراعة القاهرة تمنح لأول مرة ماجستير مهني لجميع الخريجين من الكليات المختلفة لمن يريدون العمل في المجال الزراعي، حيث يتم تدريبهم لمدة عامين في مجالات زراعية يحتاجها سوق العمل ويتم التدريب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.



وقال "مصطفى"، خلال لقائه في برنامح "صوت الفلاح"، الذي يقدمه الدكتور حامد عبد الدايم، على قناة "مصر الزراعية"، إن التدريب في هذه المجالات عملي، مشيرا إلى أنه سيتم فتح منافذ بيع لمنتجات الكلية في مناطق مختلفة من الجمهورية، لافتًا إلى أن كلية الزراعة جامعة القاهرة تهتم بدراسة العلوم الزراعية وتسعى لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا في مجالات الزراعة وعلوم الحياة، من خلال تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي طبق من العام الجامعي 1997/1998م وفيه يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين، كل فصل دراسي 15 أسبوعًا دراسيًا يفصل فيما بينهما إجازة منتصف العام ومدتها أسبوعان لخدمة المواطن المصري وهذه المنافذ لها علامه تجارية مسجلة.

وقال إنه يوجد تعاون وثيق بين الكلية وبعض الجهات مثل هيئة سلامة الغذاء، حيث تم توقيع بروتوكول بين الكلية والهيئة، لافتًا إلى أن الكلية تمتلك معامل تحليل حاصلة على الأيزو وسيتم توقيع بروتوكول بين الكلية والبنك الزراعي المصري لإنشاء مزرعة نموذجية للتدريب في جميع المجالات الزراعية مجانًا من أجل خلق فرص عمل جديدة، كما سيقوم البنك بدعم إنشاء فروع مختلفة لتوزيع منتجات الكلية.



يذكر أن زراعة القاهرة من أقدم كليات الزراعة في منطقة الشرق الأوسط عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 1000 بالإضافة إلى 1250 من العاملين والموظفين بالكلية تمتلك 105 مباني على مساحة 200 فدانًا، ولها مزرعتين الأولى في بولاق الدكرور على مساحة 183 فدانًا، والأخرى بوادي النطرون على مساحة 280 فدانًا، وعدد برامج اللغة العربية بالكلية 8 برامج بها 3000 طالب بالإضافة لبرامج اللغة الانجليزية وعددها 3 برامج وبها 1530 طالبًا.