الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«زراعة القاهرة»: فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية التابعة للكلية

منافذ لبيع السلع
منافذ لبيع السلع الغذائية

قال الدكتور  عمرو مصطفى عميد زراعة القاهرة، إن زراعة القاهرة تمنح لأول مرة ماجستير مهني لجميع الخريجين من الكليات المختلفة لمن يريدون العمل في المجال الزراعي، حيث يتم تدريبهم لمدة عامين في مجالات زراعية يحتاجها سوق العمل ويتم التدريب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.
 

وقال "مصطفى"، خلال لقائه في برنامح "صوت الفلاح"، الذي يقدمه الدكتور حامد عبد الدايم، على قناة "مصر الزراعية"، إن التدريب في هذه المجالات عملي، مشيرا إلى أنه سيتم فتح منافذ بيع لمنتجات الكلية في مناطق مختلفة من الجمهورية، لافتًا إلى أن كلية الزراعة جامعة القاهرة تهتم بدراسة العلوم الزراعية وتسعى لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا في مجالات الزراعة وعلوم الحياة، من خلال تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

كما تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي طبق من العام الجامعي 1997/1998م وفيه يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين، كل فصل دراسي 15 أسبوعًا دراسيًا يفصل فيما بينهما إجازة منتصف العام ومدتها أسبوعان لخدمة المواطن المصري وهذه المنافذ لها علامه تجارية مسجلة.

 

وقال إنه يوجد تعاون وثيق بين الكلية وبعض الجهات مثل هيئة سلامة الغذاء، حيث تم توقيع بروتوكول بين الكلية والهيئة، لافتًا إلى أن الكلية تمتلك معامل تحليل حاصلة على الأيزو وسيتم توقيع بروتوكول بين الكلية والبنك الزراعي المصري لإنشاء مزرعة نموذجية للتدريب في جميع المجالات الزراعية مجانًا من أجل خلق فرص عمل جديدة، كما سيقوم البنك بدعم إنشاء فروع مختلفة لتوزيع منتجات الكلية.
 

يذكر أن زراعة القاهرة من أقدم كليات الزراعة في منطقة الشرق الأوسط عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 1000 بالإضافة إلى 1250 من العاملين والموظفين بالكلية تمتلك 105 مباني على مساحة 200 فدانًا، ولها مزرعتين الأولى في بولاق الدكرور على مساحة 183 فدانًا، والأخرى بوادي النطرون على مساحة 280 فدانًا، وعدد برامج اللغة العربية بالكلية 8 برامج بها 3000 طالب بالإضافة لبرامج اللغة الانجليزية وعددها 3 برامج وبها 1530 طالبًا.

زراعة القاهرة فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية جميع مناطق

الأكثر قراءة

ننفرد ببند خطير منح فرجانى ساسي حق الرحيل عن الزمالك

إطلالة جذابة لـ نوال الزغبى فى أحدث ظهور

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

«زراعة القاهرة»: فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية التابعة للكلية

استهداف مطار بغداد الدولى بثلاث طائرات مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري