الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توما يلتقى بكهنة إيبارشية سوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج، بكهنة الإيبارشية، وذلك بحضور صاحب النيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

 

بدأ اللقاء بالصلاة، ودار الاجتماع حول أخر المستجدات، ومنها توديع الأب ويلسن، الذي انتهت خدمته بالإيبارشية، وتضمن الاجتماع أيضًا الاحتفال بأعياد الميلاد، والسيامات الكهنوتية للشهر الحالي.

 

وتحتفل الكنيسة، اليوم الخميس، بعيد الصعود المجيد وذلك بإقامة القداسات الإلهية بإجراءات احترازية مشددة. 

 

وعيد الصعود هو  ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد.

 

وعيد الصعود هو  نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.


في سياق متصل، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني في 20 يونيو الجاري للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

 

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وقد أوصى به السيد المسيح شخصيًا، وذلك حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح أن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، بحسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

 

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

 

وفترة الخمسين يومًا هي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة. 

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