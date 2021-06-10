الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. فرقة «كردان» تحيى حفلًا فنيًا فى بيت السحيمى بشارع المعز

فرقة كردان
فرقة كردان

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي٬ بمقره الكائن بشارع المعز٬ في السابعة مساء اليوم الخميس 10 يونيو، حفلًا موسيقيًا غنائيًا٬ والذي تحييه  فرقة "كردان" للموسيقى والغناء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

الحفل قيادة المايسترو علي المنسي، وتقدم الفرقة باقة من أغاني الطرب الأصيل من بينها أغاني: "من غير ليه" للموسيقار محمد عبد الوهاب، "كوكب تاني" للمطرب مدحت صالح، "قلبي ومفتاحه" للفنان فريد الأطرش، "إن راح منك يا عين" للمطربة شادية، "سهر الليالي" لفيروز، "للصبر حدود" لكوكب الشرق أم كلثوم، "حلوين من يومنا والله" للشيخ سيد مكاوي، "رمش عينه" للفنان محرم فؤاد، "إن كنت ناسي" للفنانة هدى سلطان، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية.

كما تتضمن فقرات حفل فرقة "كردان"٬ مجموعة متميزة ومختارة من أغنيات التسعينيات نذكر منها: على كيفك ميل٬ مراسيل للفنان إيهاب توفيق٬ لولاكي لعلي حميدة٬ دارى رموشك عني وداري علاء عبد الخالق٬ بتكلم جد لحميد الشاعري وسيمون٬ "نار" و"إفرض مثلا" لــ حكيم٬ عصفور طل من الشباك٬ وعلى بالي للفنانة عايدة الأيوبي٬ شد الضفاير وعصفور في ليلة مطر للفنان حنان٬ لو بطلنا نحلم نموت للملك محمد منير٬ بشتاقلك ساعات لسميرة سعيد٬ قولوا لحبيبي اللي مسافر لهشام عباس وغيرها.

يشار إلى أن فرقة "كردان" أسسها المطرب وعازف العود علي المنسي عام 2017، وتخصصت في تقديم كل ألوان الموسيقى العربية، والأغاني التراثية المصرية.

ويعد "بيت السحيمي" بالدرب الأصفر المتفرع من شارع المعز لدين الله٬ نموذجًا فريدًا من نماذج عمارة البيوت السكنية الخاصة، بل إنه البيت الوحيد المتكامل الذي يمثل عمارة القاهرة في العصر العثماني في مصر، وهو يتكون من قسمين، القسم الجنوبي أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي في سنة 1648م، أما القسم الشمالي فقد أنشأه الحاج إسماعيل شلبي في سنة 1796، وجعل من القسمين بيتًا واحدًا وسمي بيت السحيمي نسبة إلى الشيخ أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالأزهر وهو آخر من سكن فيه.

حاليًا يستخدم بيت السحيمي كمتحف مفتوح لفنون العمارة الإسلامية، وكمركز للإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية، حيث يستضيف فرق التراث الشعبي بمختلف أنواعها من فنون موسيقية وفن الأراجوز وفن خيال الظل، كما تقام به ورش عمل لتعليم الشباب أصول هذا الفن، وذلك بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي المصري وحمايته من الإندثار وتوفير أماكن عرض ثابتة لتلك الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تقدم عروضاً مجانية يوم الأحد من كل أسبوع بمركز إبداع السحيمي.
 

فرقة كردان بيت السحيمي شارع المعز علي المنسي أغاني التسعينيات

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