وزير التعليم يعلق على نوعية القلم المستخدم فى بابل شيت الثانوية العامة

الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات أحد طلاب الثانوية العامة عبر جروب بناء التعليم المصري، أحد الجروبات التعليمية بتطبيق "واتس آب".



وتساءل الطالب: هل الإجابة على امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت ستكون بالتظليل بالقلم الرصاص أم بالقلم الحبر، وهل لو بالحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق، فكيف سيحاسب عند التصحيح الإلكتروني؟ ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان في لجنة النظام والمراقبة؟





وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قائلا: سوف نصدر كل هذه التعليمات قبل الامتحان التجريبي، وكذلك سننشر فيديو شرح مفصل نعده حاليا.





وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قائلآ :لابد من ملاحظة أن الإجابة عن هذه الأسئلة ترتبط بنوعية "السكانر" المملوكة للوزارة، بالإضافة إلى نوع الورق المستخدم والـ software المستخدم في التصحيح، وبالتالي أرجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات فنحن لم نعلن شيئا بعد وسوف نعلن هذا في حينه.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، لتبدأ يوم ١٠يوليو للشعبة العلمية و

١١ يوليو للشعبه الأدبية .

وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة