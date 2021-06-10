مباحث قطور تكثف جهودها للقبض على سائق قتل نجله بهدف تهذيبه

تكثف مباحث مركز قطور جهودها لضبط والد طفل في العقد الثاني من العمر، بعد أن لقى الطفل مصرعه على يد والده بقرية محلة مسير بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، بطريق الخطأ حيث اعتدى عليه بالضرب المبرح بادعاء تهذيب سلوكه بسبب سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من عمه.

وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ من مستشفى قطور المركزي باستقبال طفل مغمى عليه، وبالكشف الطبي عليه تبين أنه جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية وكدمة في العين والرأس وسحجات في صدر الطفل ويوجد شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه، وتبين أن الطفل يدعي "عاطف. ح. ن " يبلغ من العمر 13 عاما طالب في الصف الأول الإعدادي ومقيم بقرية محلة مسير بدائرة المركز وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وتبين من التحريات الأولية، وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن وراء الواقعة والد الطفل ويدعي "حسان. ن" سائق، حيث قام بالاعتداء على الضحية بالضرب بـ"عصا خشبية" ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويلقى مصرعه في الحال، بسبب قيام الطفل بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من منزل عمه.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة